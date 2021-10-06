Ромелу ЛУКАКУ: «Хочу наконец-то выиграть со сборной какой-то турнир»

Форвард сборной Бельгии – о предстоящих матчах плей-офф Лиги наций

  • 06.10.2021 13:59
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Ромелу ЛУКАКУ: «Хочу наконец-то выиграть со сборной какой-то турнир»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против национальной команды Франции.

«Хочу побеждать каждый раз, когда играю за сборную. И выиграть наконец какой-то турнир. В последние годы мы удачно начинали турниры, от команды всегда многого ждали. На Евро-2016 блеснуть не вышло. На чемпионате мира-2018 в России дела шли получше, удалось занять третье место. Теперь надо проявить себя в Лиге наций, чтобы выйти на пик к ЧМ-2022», - сказал Лукаку.

Матч Бельгия – Франция состоится в четверг, 7 октября. Начало в 21:45.

Источник — УЕФА

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