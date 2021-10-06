Ромелу ЛУКАКУ: «Хочу наконец-то выиграть со сборной какой-то турнир»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против национальной команды Франции.

«Хочу побеждать каждый раз, когда играю за сборную. И выиграть наконец какой-то турнир. В последние годы мы удачно начинали турниры, от команды всегда многого ждали. На Евро-2016 блеснуть не вышло. На чемпионате мира-2018 в России дела шли получше, удалось занять третье место. Теперь надо проявить себя в Лиге наций, чтобы выйти на пик к ЧМ-2022», - сказал Лукаку.

Матч Бельгия – Франция состоится в четверг, 7 октября. Начало в 21:45.