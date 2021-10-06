Дидье ДЕШАМ: «На кону стоит трофей»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против национальной команды Бельгии.

«Я знаю, какую команду хочу выпустить на матч с Бельгией. Та тактика хорошо сработала против Финляндии и является одним из вариантов. Моя задача - создать сопернику как можно больше проблем.

На кону стоит трофей, и нам предстоит сыграть в полуфинале с одной из сильнейших сборных мира, а в другой паре играют Италия и Испания. Мы сделали все, чтобы выйти из очень тяжелой группы в эту стадию. Ранее были Евро и чемпионат мира, а теперь есть и Лига наций. Победа в ней - наша цель», - сказал Дешам.

Матч Бельгия – Франция состоится в четверг, 7 октября. Начало в 21:45.