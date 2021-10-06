В Финляндии сборная Украины сыграет без официальной группы поддержки

Посетить поединок смогут только Андрей Павелко и еще три представителя ассоциации

  • 06.10.2021 13:19
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В Финляндии сборная Украины сыграет без официальной группы поддержки
© УАФ

9 октября национальная сборная Украины по футболу проведет в гостях отборочный матч чемпионата мира – с Финляндией.

Из-за карантинных предосторожностей на поединке в Финляндии не сможет присутствовать традиционная группа поддержки нашей главной команды, состоящая из футбольных функционеров, меценатов, журналистов.

По имеющейся информации, страну Суоми смогут посетить лишь президент УАФ Андрей Павелко и еще три представителя ассоциации.

А вот на следующем поединке подопечных Александра Петракова – с Боснией и Герцеговиной во Львове никаких ограничений для функционеров не предвидится. Тем более, что на 11 октября запланировано проведение Совета Регионов УАФ с участием председателей областных ассоциаций.

Напомним, что поединок Финляндия – Украина начнется 9 октября в 19:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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