Марта Костюк – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого круга основы украинка сразится против Чжан Шуай из Китая (№48 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №2 после матча Линетт – Петерсон. Ориентировочное время начала встречи – 00:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Симоны Халеп из Румынии (№17 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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