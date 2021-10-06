Марта Костюк – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче первого круга основы украинка сразится против Чжан Шуай из Китая (№48 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №2 после матча Линетт – Петерсон. Ориентировочное время начала встречи – 00:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Симоны Халеп из Румынии (№17 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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