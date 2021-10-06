Дмитрий ЛЕПА: «Металлист должен зарплату за пять месяцев»

Украинский хавбек – о задолженности харьковского клуба

  • 06.10.2021 12:40
  • 1553 просмотра
  • 0 комментариев
Дмитрий ЛЕПА: «Металлист должен зарплату за пять месяцев»
© ФК Металлист. Дмитрий Лепа

Полузащитник «ВПК-Агро» Дмитрий Лепа рассказал о задолженности по зарплате со стороны «Металлиста».

«Даже не мог подумать, что такой клуб, как харьковский «Металлист» может пропасть. Александр Севидов меня пригласил, спросил, верю ли в то, что «Металлист» когда-то пропадет, я сказал, что нет и пошел в этот клуб.

Был там где-то 5-6 месяцев, нам не платили зарплату, поэтому я решил уйти. Деньги не отдали до сих пор. Кажется, что мне дали только одну зарплату. Это за шесть месяцев, что я был в команде. Еще должны за пять», - сказал Лепа.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности