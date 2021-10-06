Дмитрий ЛЕПА: «Металлист должен зарплату за пять месяцев»

Полузащитник «ВПК-Агро» Дмитрий Лепа рассказал о задолженности по зарплате со стороны «Металлиста».
«Даже не мог подумать, что такой клуб, как харьковский «Металлист» может пропасть. Александр Севидов меня пригласил, спросил, верю ли в то, что «Металлист» когда-то пропадет, я сказал, что нет и пошел в этот клуб.
Был там где-то 5-6 месяцев, нам не платили зарплату, поэтому я решил уйти. Деньги не отдали до сих пор. Кажется, что мне дали только одну зарплату. Это за шесть месяцев, что я был в команде. Еще должны за пять», - сказал Лепа.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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