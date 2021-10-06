Катерина Козлова – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого октября украинская теннисистка Катерина Козлова (№136 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче первого круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Людмилы Самсоновой из России (№42 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №6 после матча Бегу – Ферро. Ориентировочное время начала встречи – 22:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против еще одной россиянки Вероники Кудерметовой (№31 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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