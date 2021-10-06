Александр ПИХАЛЕНОК: «Каждый сюда мечтает попасть»

Хавбек «Днепра-1» – о вызове в сборную Украины

  • 06.10.2021 12:21
  • 221 просмотр
  • 0 комментариев
Александр ПИХАЛЕНОК: «Каждый сюда мечтает попасть»
© СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о вызове в сборную Украины и подготовке к ближайшим матчам квалификации чемпионата мира-2022.

«Это мечта каждого футболиста попасть в национальную сборную. Команда хорошо меня приняла. Я многих знаю, и в «Шахтере» многих знал, общался с ними.

Александр Петраков мне немного рассказал, провел тактические занятия с командой. В процесс входить не сложно, так как у нас идет сезон. Для меня неожиданным был этот вызов. Вообще, я мечтал очень сюда попасть. Каждый сюда мечтает попасть.

У нас сейчас две тренировки будет, затем тактические занятия. Мы должны быть максимально сконцентрированы, чтобы добыть две победы», - сказал Пихаленок.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября наша главная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности