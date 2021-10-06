Александр ПИХАЛЕНОК: «Каждый сюда мечтает попасть»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о вызове в сборную Украины и подготовке к ближайшим матчам квалификации чемпионата мира-2022.

«Это мечта каждого футболиста попасть в национальную сборную. Команда хорошо меня приняла. Я многих знаю, и в «Шахтере» многих знал, общался с ними.

Александр Петраков мне немного рассказал, провел тактические занятия с командой. В процесс входить не сложно, так как у нас идет сезон. Для меня неожиданным был этот вызов. Вообще, я мечтал очень сюда попасть. Каждый сюда мечтает попасть.

У нас сейчас две тренировки будет, затем тактические занятия. Мы должны быть максимально сконцентрированы, чтобы добыть две победы», - сказал Пихаленок.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября наша главная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.