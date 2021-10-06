По методике Академии. Шахтер открыл в Киеве уникальную футбольную школу

Мальчики и девочки от 7 до 12 лет будут заниматься под руководством высококлассных тренеров

  • 06.10.2021 11:40
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По методике Академии. Шахтер открыл в Киеве уникальную футбольную школу
© ФК Шахтер Донецк

ФК «Шахтер» открыл в Киеве первую официальную футбольную школу для мальчиков и девочек от 7 до 12 лет.

Shakhtar Pro – школа, в которой футбольные тренировки проходят по методике и под руководством тренеров Академии «Шахтера» и под непосредственным контролем руководителя спортивной части Академии Эдгара Кардозо.

Адрес: Киев, ул. Владимира Брожко, 36 (футбольные поля МАУП). Записаться или узнать подробности можно по телефону: 067 639 19 36. В первый тренировочный день школу посетили более 80 детей.

Записаться на занятия независимо от предварительной подготовки могут все желающие мальчики и девочки. Ученики получат приоритетное право участвовать в отборе в Академию «Шахтера», а также станут частью регулярных профессиональных футбольных событий клуба, будь то вывод игроков на поле или возможность быть настоящим болбоем на матчах.
 
Первая тренировка в школе – бесплатная. Количество мест ограниченно.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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