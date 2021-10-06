Матеус ПЕЙШОТО: «Готовы к любому сопернику»

Нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото прокомментировал предстоящую встречу с командой «Горняк-Спорт» в чемпионате Первой лиги.

Напомним, что бразилец забил 8 голов в Первой лиге. Он делит вершину бомбардирской гонки с нападающим «Кривбасса» Алексеем Хобленко.

«Это задача нападающего: чем больше голов - тем лучше. Я ничего не менял в своей игре со времен выступлений в Бразилии. Я знаю, что должен забивать в каждой игре и помогать команде зарабатывать очки. Отдельная благодарность партнерам, которые помогают мне быть результативным. Мы готовы к любому сопернику. Это заслуга тренера, поэтому в следующем матче все зависит от нас. Должны побеждать», - сказал Пейшото.

Матч «Горняк-Спорт» – «Металлист» состоится 7 октября в Горишних Плавнях. Стартовый свисток прозвучит в 13:15.