Расписание украинок в Индиан-Уэллс на шестое октября

Шестого октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс начнутся матчи первого круга основной сетки.
На корты выйдут четыре украинки, три из которых сыграют в одиночном разряде.
Корт №6 (второй запуск, 22:30*)
Катерина Козлова (Украина) – Людмила Самсонова (Россия)
Корт №2 (третий запуск, 00:00*)
Марта Костюк (Украина) – Чжан Шуай (Китай)
Корт №1 (пятый запуск, 05:30*)
Ангелина Калинина (Украина) – Шелби Роджерс (США)
Корт №4 (пятый запуск, 05:30*)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Эйша Мухаммад / Джессика Пегула (США)
*ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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