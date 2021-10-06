Расписание украинок в Индиан-Уэллс на шестое октября

В среду на корты выйдут четыре украинки

  • 06.10.2021 10:40
  • 500 просмотров
  • 2 комментария
Расписание украинок в Индиан-Уэллс на шестое октября
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Шестого октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс начнутся матчи первого круга основной сетки.
 
На корты выйдут четыре украинки, три из которых сыграют в одиночном разряде.
 
Корт №6 (второй запуск, 22:30*)
Катерина Козлова (Украина) – Людмила Самсонова (Россия)
 
Корт №2 (третий запуск, 00:00*)
Марта Костюк (Украина) – Чжан Шуай (Китай)
 
Корт №1 (пятый запуск, 05:30*)
Ангелина Калинина (Украина) – Шелби Роджерс (США)
 
Корт №4 (пятый запуск, 05:30*)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Эйша Мухаммад / Джессика Пегула (США) 

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 06.10.2021 11:18
    0
    Сложно Кате, будет именно с физикой у неё проблемы Жаль Марта поздно не понятно есть ли смысл смотреть, вообще не знаешь, есть у неё настрой на этот турнир! Именно у Калинины наверное меньше всего шансов из наших!
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    Arctic
    online
    Arctic, 06.10.2021 10:57
    0
    Одразу після кваліфікації, без жодного відпочинку знову матч, не просто...
    Вірю в Катю!
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