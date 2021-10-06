Расписание украинок в Индиан-Уэллс на шестое октября

Шестого октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс начнутся матчи первого круга основной сетки.



На корты выйдут четыре украинки, три из которых сыграют в одиночном разряде.



Корт №6 (второй запуск, 22:30*)

Катерина Козлова (Украина) – Людмила Самсонова (Россия)



Корт №2 (третий запуск, 00:00*)

Марта Костюк (Украина) – Чжан Шуай (Китай)



Корт №1 (пятый запуск, 05:30*)

Ангелина Калинина (Украина) – Шелби Роджерс (США)



Корт №4 (пятый запуск, 05:30*)

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) – Эйша Мухаммад / Джессика Пегула (США)

*ориентировочное время

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