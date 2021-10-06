Это россиянка. Козлова узнала имя первой соперницы в основе Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№136 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В стартовом матче основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против россиянки Людмилы Самсоновой (№42 WTA).
Это будет первая встреча теннисисток.
Источник — Sport.ua
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