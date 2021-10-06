Матч Второй лиги Сумы – Таврия не состоится

Поединок 12-го тура Второй лиги между командами «Сумы» - «Таврия» не произойдет. Встреча должна пройти 6 октября во Сумах на стадионе «Юбилейный».

Впрочем, как сообщает пресс служба «Таврии», ФК «Сумы» не имеет возможности провести этот поединок.

Поэтому «Таврия» 6 октября в Каховке проведет контрольный матч с ФК «Каховка». Начало в 16:00.