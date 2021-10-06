ВИДЕО. В Бразилии футболист жестко избил арбитра

Жуткая ситуация произошла в матче Второй лиги Бразилии между «СК Сан-Паулу» и «Гуарани».
Во втором тайме игрок «СК Сан-Паулу» Уильям Рибейро начал спорить с арбитром Родриго Кривелларо, после чего получил желтую карточку.
Футболист пришел в бешенство из-за этого и начал избивать судью, сначала ударил в лицо, а затем добивал лежащего оппонента.
Судья на несколько минут потерял сознание. Матч досрочно завершили на 59-й минуте. Арбитр был доставлен в больницу, а игрок задержан полицией.
Рибейро могут предъявить обвинения в покушении на убийство.
Отмечается, что в больнице арбитр пришел в чувства.
Momento da agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro durante a partida entre Guarani x São Paulo pela Divisão de Acesso do Gauchão.— PELEIA FC (@peleiafc) October 5, 2021
Imagens: FGF/TV pic.twitter.com/9ZI5uuHXiC
Источник — Sport.ua
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