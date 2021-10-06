ВИДЕО. В Бразилии футболист жестко избил арбитра

Рефери потерял сознание на поле

  • 06.10.2021 07:22
  • 1072 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. В Бразилии футболист жестко избил арбитра
© twitter.com/peleiafc. Арбитр Кривелларо

Жуткая ситуация произошла в матче Второй лиги Бразилии между «СК Сан-Паулу» и «Гуарани».

Во втором тайме игрок «СК Сан-Паулу» Уильям Рибейро начал спорить с арбитром Родриго Кривелларо​, после чего получил желтую карточку.

Футболист пришел в бешенство из-за этого и начал избивать судью, сначала ударил в лицо, а затем добивал лежащего оппонента.

Судья на несколько минут потерял сознание. Матч досрочно завершили на 59-й минуте. Арбитр был доставлен в больницу, а игрок задержан полицией.

Рибейро могут предъявить обвинения в покушении на убийство.

Отмечается, что в больнице арбитр пришел в чувства.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    Westwood., 06.10.2021 07:58
    0
    таких нужно навсегда дисквалифицировать из футбола
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