ВИДЕО. В Аргентине женские команды устроили большую драку на поле

Инцидент произошел в поединке между командами «Годой-Крус» и «Лас Пумас»

  • 06.10.2021 01:59
  • 364 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. В Аргентине женские команды устроили большую драку на поле
© YouTube

Во время матча чемпионата Аргентины по футболу среди женских команд произошла массовая драка.

Инцидент произошел в поединке между командами «Годой-Крус» и «Лас Пумас».

В одном из эпизодов после жесткого фола футболистки обеих команд устроили большую драку.

ВИДЕО. В Аргентине женские команды устроили большую драку на поле

 

 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 06.10.2021 02:13
    +2
    ради этого стоило придумать женский футбол
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