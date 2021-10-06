Во время матча чемпионата Аргентины по футболу среди женских команд произошла массовая драка.
Инцидент произошел в поединке между командами «Годой-Крус» и «Лас Пумас».
В одном из эпизодов после жесткого фола футболистки обеих команд устроили большую драку.
ВИДЕО. В Аргентине женские команды устроили большую драку на поле
Источник — Sport.ua
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