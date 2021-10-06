Цитаишвили отреагировал на протесты ультрас Черноморца

Хавбек «Черноморца» Георгий Цитаишвили, который арендован одесским клубом у киевского «Динамо», прокомментировал протесты ультрас одесситов.
Фанаты посетили матч «моряков» против «Колоса» и кричали оскорбительные слова в адрес клуба из Одессы.
Георгий Цитаишвили: «На нас это никак не влияет. Их было там 5 или 6 человек. Наверное, этим людям нечего делать, что едут сюда и кричат такие слова».
Евгений Смирный: «Поначалу задевало. Но мы же не можем и в голову влезть. Ну не любят они нас – пусть не любят. Мы же не собираемся перед кем-то прогибаться или еще что-то».
Источник — Футбольный формат
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