Цитаишвили отреагировал на протесты ультрас Черноморца

Фаны посетили матч «моряков» против «Колоса» и кричали оскорбительные слова

  • 06.10.2021 00:57
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Цитаишвили отреагировал на протесты ультрас Черноморца
© ФК Динамо. Георгий Цитаишвили

Хавбек «Черноморца» Георгий Цитаишвили, который арендован одесским клубом у киевского «Динамо», прокомментировал протесты ультрас одесситов.

Фанаты посетили матч «моряков» против «Колоса» и кричали оскорбительные слова в адрес клуба из Одессы.

Георгий Цитаишвили: «На нас это никак не влияет. Их было там 5 или 6 человек. Наверное, этим людям нечего делать, что едут сюда и кричат ​​такие слова».

Евгений Смирный: «Поначалу задевало. Но мы же не можем и в голову влезть. Ну не любят они нас – пусть не любят. Мы же не собираемся перед кем-то прогибаться или еще что-то».

Источник — Футбольный формат

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