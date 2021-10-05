Стартовала женская Лига чемпионов. Барселона разгромила Арсенал

5 октября стартовал групповой раунд Лиги чемпионов среди женских команд.
В центральном матче тура «Барселона» разгромила лондонский «Арсенал» (4:1). Также одержали победы традиционные фавориты соревнований – французский «Лион» и немецкий «Вольфсбург».
Украинская команда «Жилстрой-1» начнет групповой этап 6 октября в Харькове матчем против мадридского «Реала».
Лига чемпионов 2021/22 среди женщин
1-й тур, 5 октября
- 19:45. Хеккен (Швеция) – Лион (Франция) – 0:3
- 19:45. Хоффенхайм (Германия) – Кёге (Дания) – 5:0
- 22:00. Барселона (Испания) – Арсенал (Англия) – 4:1
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 0:0
1-й тур, 6 октября
- 19:45. Жилстрой-1 (Украина) – Реал Мадрид (Испания)
- 19:45. Серветт (Швейцария) – Ювентус (Италия)
- 22:00. Брейдаблик (Исландия) – ПСЖ (Франция)
- 22:00. Челси (Англия) – Вольфсбург (Германия)
Турнирные таблицы ЛЧ
Источник — Sport.ua
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