Лопатецкая и Познихиренко прошли квалификацию на турнире в Португалии

Две украинские теннисистки, Дарья Лопатецкая и Анна Познихиренко, прошли квалификацию хардового турнира ITF в Португальском Луле.

Лопатецкая в финале квалификации в трех сетах обыграла британку Эмили Уэлби-Смит, а Познихиренко в трех сетах справилась со словенкой Пией Ловрич.

Квалификация. Финал

Дарья Лопатецкая (Украина, 8) - Эмили Уэбли-Смит (Великобритания, 9) 4:6, 6:1, 10-2

Анна Познихиренко (Украина, 5) - Пиа Ловрич (Словения, 13) 6:1, 6:4

Также Лопатецкая уже стартовала в Луле в парном разряде. Вместе с румынкой Мириам Бьянкой Булгару она в первом раунде в двух сетах обыграла бразило-швейцарский дуэт Луана Пласа Араужо/Милла Секейра.

Парный разряд. 1-й раунд

Дарья Лопатецкая/Мириам Бьянка Булгару (Украина/Румыния) - Луана Пласа Араужо/Милла Секейра (Бразилия/Швейцария, WC) 6:3, 6:2