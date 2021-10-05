ФОТО. Павелко и Беленюк провели в Киеве встречу с делегацией из Нью-Йорка

В Доме футбола по приглашению президента УАФ побывала диаспора из США

  • 05.10.2021 22:35
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ФОТО. Павелко и Беленюк провели в Киеве встречу с делегацией из Нью-Йорка
© УАФ. Беленюк, Павелко, Протасов

В Доме футбола по приглашению президента Украинской ассоциации футбола, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко побывала делегация из США – представители органов власти Нью-Йорка и украинской диаспоры.

Во встрече, кроме главы УАФ, приняли участие первые вице-президенты ассоциации Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Анатолий Демьяненко, Алан Плиев и Вадим Костюченко, олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк, президент боро Куинз Донован Ричардс, сенатор штата Нью-Йорк Джеймс Скуфис, другие представители власти Нью-Йорка, сопредседатель Ассамблеи диаспор мира Леонид Бард, член правления ассамблеи Арон Тамар и президент Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев.

Участники встречи обсудили перспективы и возможности сотрудничества между Украиной и США в сфере развития футбола и спорта в целом. В частности – инициативу создания детских футбольных лагерей по обмену. Также президент УАФ рассказал гостям о недавнем визите делегации Украинской ассоциации футбола в Чикаго и Вашингтон.

Члены делегации из США делились чрезвычайно положительными впечатлениями о пребывании в Украине и отметили высокий уровень толерантности в нашем обществе. В качестве примера они вспомнили о своем посещении матча 10-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер». В частности, гостей тронула социальная акция перед началом поединка, во время которой по инициативе УАФ команды и около 30 тысяч болельщиков почтили на НСК «Олимпийский» память о жертвах страшного преступления в Бабьем Яру, которое произошло в Киеве 80 лет назад.

Гости из Нью-Йорка пригласили руководство УАФ при первой же возможности посетить их родной город и выразили готовность к активному развитию дальнейшего сотрудничества.

ФОТО. Павелко и Беленюк провели в Киеве встречу с делегацией из Нью-Йорка

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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