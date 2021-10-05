Владислав КОЧЕРГИН: «Будем биться до конца в Лиге конференций»

Хавбек «Зари» не опускает руки

  • 05.10.2021 21:53
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Владислав КОЧЕРГИН: «Будем биться до конца в Лиге конференций»

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин заявил, что не смотря на два поражения на старте Лиги конференций, команда не собирается сдаваться:

«Если вспомнить прошлую ЛЕ, мы тоже начали с поражений. Будем до конца. Мы весь прошлый год и старались, чтобы выступать в еврокубках.

Еще ничего не окончено. Будем стараться поменять ситуацию в таблице».

Источник — Футбольный формат

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