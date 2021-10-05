Италия – Испания. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч полуфинала Лиги наций Италия – Испания.

«На минувшем Евро сборная Италии победила, а Испания дошла до полуфинала, где, кстати, в серии пенальти уступила Скуадре Адзурре.

39 раз встречались между собой эти команды. 11 раз победила сборная Италии, 12 раз выиграла испанская команда, 16 поединков завершились вничью.

Матч Италия – Испания будет равносильным какому-то финалу. Но получается, что такие соперники будут играть в полуфинале. Я как болельщик итальянцев, поставлю, наверное, на победу Италии. Мне очень нравится Скуадра Адзурра. Это сборная с сумасшедшего уровня футболистами. Они это доказали на триумфальном для себя чемпионате Европы. Думаю, что Италия обыграет испанцев и пройдет в финал Лиги наций», – сказал Бартулович.

Матч Италия – Испания состоится 6 октября. Начало встречи – в 21:45.