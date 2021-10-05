Хавбек Барселоны: «В ЛЧ ничего не потеряно. Важно выиграть у Динамо»

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг считает, что несмотря на провальный старт сезоны, каталонцы еще могут исправить ситуацию:
«Уберите половину нападающих из любого клуба – и это вызовет проблемы. У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков.
Люди сильно преувеличивают. В Ла Лиге отставание от «Реала» и «Атлетико» составляет всего две победы. Все еще возможно.
Мы очень плохо начали Лигу чемпионов, но и там ничего не потеряно. Важно выиграть следующий матч с «Динамо». На Рональда Кумана оказывается сильное давление – это видят все».
Матчи с «Динамо» «Барселона» проведет 20 октября и 2 ноября.
Источник — AD
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