Хавбек Барселоны: «В ЛЧ ничего не потеряно. Важно выиграть у Динамо»

Френки Де Йонг – о перспективах «Барселоны» в Лиге чемпионов

  • 05.10.2021 21:41
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Хавбек Барселоны: «В ЛЧ ничего не потеряно. Важно выиграть у Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг считает, что несмотря на провальный старт сезоны, каталонцы еще могут исправить ситуацию:

«Уберите половину нападающих из любого клуба – и это вызовет проблемы. У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков. 

Люди сильно преувеличивают. В Ла Лиге отставание от «Реала» и «Атлетико» составляет всего две победы. Все еще возможно. 

Мы очень плохо начали Лигу чемпионов, но и там ничего не потеряно. Важно выиграть следующий матч с «Динамо». На Рональда Кумана оказывается сильное давление – это видят все».

Матчи с «Динамо» «Барселона» проведет 20 октября и 2 ноября.

Источник — AD

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