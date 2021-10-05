Теему ПУККИ: «Финляндия будет играть с Украиной на победу»

Форвард сборной Финляндии – о матче против Украины

  • 05.10.2021 20:21
  • 714 просмотров
  • 1 комментарий
Теему ПУККИ: «Финляндия будет играть с Украиной на победу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Теему Пукки

Лидер атак сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от домашнего матча отбора на ЧМ-2022 против Украины (9 октября):

«Конечно, надеемся на большую поддержку зрителей. Сейчас мы в отличном положении — имеем одинаковое количество очков с Украиной, но сыграли меньше матчей. Так что все в наших руках.

Выездная игра была на самом деле тяжелой — нам довелось много работать в защите, но дома все должно быть по-другому. Мы будем более смелыми, нужно контролировать мяч, создавать пространство и играть только на победу».

Источник — ТК Футбол

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    c_a_p2
    c_a_p2, 05.10.2021 20:43 (изменен)
    +1
    Думаю що фіни програють... Ну не вміють вони грати першим номером!
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