Теему ПУККИ: «Финляндия будет играть с Украиной на победу»

Лидер атак сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от домашнего матча отбора на ЧМ-2022 против Украины (9 октября):
«Конечно, надеемся на большую поддержку зрителей. Сейчас мы в отличном положении — имеем одинаковое количество очков с Украиной, но сыграли меньше матчей. Так что все в наших руках.
Выездная игра была на самом деле тяжелой — нам довелось много работать в защите, но дома все должно быть по-другому. Мы будем более смелыми, нужно контролировать мяч, создавать пространство и играть только на победу».
Источник — ТК Футбол
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