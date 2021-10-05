Бельгия – Франция. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч Лиги наций

  • 05.10.2021 19:54
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Бельгия – Франция. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч полуфинала Лиги наций Бельгия – Франция.

«На минувшем чемпионате Европы сборная Бельгии дошла до четвертьфинала, где проиграла будущим чемпионам команде Италии. Франция на Евро вылетела в 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти.

Аж 78 раз играли между собой эти соперники. Матчи между Бельгией и Францией это всегда принципиально и зрелищно! 27 раз выиграла французская сборная, в 31 встрече победила бельгийская команда, еще 20 матчей были сыграны вничью.

Будет очень интересная игра. Кажется, что есть небольшой кризис у сборной Франции. Поставлю на то, что Бельгия воспользуется этим кризисом, обыграет французов с минимальным перевесом и пройдет в финал», - сказал Бартулович.

Матч Бельгия – Франция состоится 7-го октября. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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