Мемфис ДЕПАЙ: «Никогда не буду жалеть, что перешел в Барселону»

Сейчас каталонский клуб в непростой ситуации

  • 05.10.2021 19:45
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Мемфис ДЕПАЙ: «Никогда не буду жалеть, что перешел в Барселону»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай ответил на вопрос о том, не жалеет ли о переходе в «Барселону» в связи с тяжелой ситуацией в клубе:

«Как можно о таком спрашивать? Все знают о величии этого клуба и о том, что значит для футболиста перейти сюда. Я никогда не буду жалеть об этом.

Мы в курсе текущей ситуации в «Барсе». Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится».

Депай перешел в «Барселону» летом из «Лиона» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 ассист в 9 матчах за каталонцев во всех турнирах.

Источник — Sport.es

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