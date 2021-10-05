Мемфис ДЕПАЙ: «Никогда не буду жалеть, что перешел в Барселону»

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай ответил на вопрос о том, не жалеет ли о переходе в «Барселону» в связи с тяжелой ситуацией в клубе:

«Как можно о таком спрашивать? Все знают о величии этого клуба и о том, что значит для футболиста перейти сюда. Я никогда не буду жалеть об этом.

Мы в курсе текущей ситуации в «Барсе». Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится».

Депай перешел в «Барселону» летом из «Лиона» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 ассист в 9 матчах за каталонцев во всех турнирах.