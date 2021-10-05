Крутых пробился во второй круг челленджера в Барселоне, Кравченко проиграл

Украинские теннисисты Георгий Кравченко (№452 ATP) и Алексей Крутых (№397 ATP) с разной степенью успешности провели первые матчи основы на челленджере в Барселоне. Отметим, что оба перед этим играли в квалификации.



Кравченко выиграл первый сет, но уступил четвертому сеяному Дамиру Джумхуру (№132 ATP) из Боснии и Герцеговины.



Крутых в статусе лаки-лузера в двух партиях оказался сильнее обладателя уайлд-кард Пабло Льямаса Руиса из Испании (№570 ATP)



Барселона. Первый круг

Георгий Кравченко (Украина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 3:6, 1:6

Алексей Крутых (Украина) – Пабло Льямас Руис (Испания) – 6:2, 6:2