Крутых пробился во второй круг челленджера в Барселоне, Кравченко проиграл

Украинские теннисисты Георгий Кравченко (№452 ATP) и Алексей Крутых (№397 ATP) с разной степенью успешности провели первые матчи основы на челленджере в Барселоне. Отметим, что оба перед этим играли в квалификации.
Кравченко выиграл первый сет, но уступил четвертому сеяному Дамиру Джумхуру (№132 ATP) из Боснии и Герцеговины.
Крутых в статусе лаки-лузера в двух партиях оказался сильнее обладателя уайлд-кард Пабло Льямаса Руиса из Испании (№570 ATP)
Барселона. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 3:6, 1:6
Алексей Крутых (Украина) – Пабло Льямас Руис (Испания) – 6:2, 6:2
Источник — Sport.ua
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