Килиан МБАППЕ: «Был шокирован, когда после Евро меня обзывали обезьяной»

Форвард был готов покинуть национальную команду

  • 05.10.2021 17:28
  • 804 просмотра
  • 3 комментария
Килиан МБАППЕ: «Был шокирован, когда после Евро меня обзывали обезьяной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о том, что у него были проблемы после того, как на Евро-2020 он не забил решающий пенальти в ворота сборной Швейцарии и команда покинула турнир.

«Никогда не получал ни одного евро за матчи сборной Франции. Я всегда здесь играю бесплатно и не хочу быть проблемой для команды. Но с момента того пенальти, который я не забил на Евро, я чувствую, что для многих стал проблемой. Самое важное - это сборная Франции, и если сборной лучше без меня, то я готов уйти».

«Я согласен с тем, что рассчитывал получить больше поддержки после того пенальти. Шокировало, что фаны обзывали меня обезьяной», - сказал Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что после Евро в сборной Франции царит негативная атмосфера, однако в группе отбора ЧМ-2022 команда уверенно лидирует.

Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Андрей Forbess
    online
    Андрей Forbess, 05.10.2021 18:08
    +2
    SergRV, 05.10.2021 17:36
    Странная реакция. А ты на что рассчитывал от фанов после этого своего фиаско?
    Что они тебя будут боготворить и на руках носить?
    Пусть скажет спасибо что фаны бананами не стали угощать
    Ссылка
    Cruijff
    Cruijff, 05.10.2021 18:04
    +2
    Темношкірі спортсмени заздрять іншошкірим і мріють, щоб їх називали каліками, кривоногими дибілоїдами (далі потік фантазії), головне щоб не асоціювали з еволюційним зв'язком, який у них залишився більш яскраво виражений на відміну від усіх решти.
    Ссылка
    SergRV
    online
    SergRV, 05.10.2021 17:36
    +3
    Странная реакция. А ты на что рассчитывал от фанов после этого своего фиаско?
    Что они тебя будут боготворить и на руках носить?
    Ссылка
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