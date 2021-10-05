Килиан МБАППЕ: «Был шокирован, когда после Евро меня обзывали обезьяной»

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о том, что у него были проблемы после того, как на Евро-2020 он не забил решающий пенальти в ворота сборной Швейцарии и команда покинула турнир.

«Никогда не получал ни одного евро за матчи сборной Франции. Я всегда здесь играю бесплатно и не хочу быть проблемой для команды. Но с момента того пенальти, который я не забил на Евро, я чувствую, что для многих стал проблемой. Самое важное - это сборная Франции, и если сборной лучше без меня, то я готов уйти».

«Я согласен с тем, что рассчитывал получить больше поддержки после того пенальти. Шокировало, что фаны обзывали меня обезьяной», - сказал Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что после Евро в сборной Франции царит негативная атмосфера, однако в группе отбора ЧМ-2022 команда уверенно лидирует.