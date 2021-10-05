ФОТО. 24 игрока сборной Украины провели тренировку и встретились с детьми

Команда вскоре отправится в Финляндию

  • 05.10.2021 15:51
  • 990 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. 24 игрока сборной Украины провели тренировку и встретились с детьми
© uaf.ua

Сегодня утром сборная Украины провела первую полноценную тренировку на сборе перед важными матчами отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии.

На сборе работают все 24 игрока, которые прибыли на сбор. Последним приехал Игорь Харатин, который вчера не успел на восстановительное занятие.

После тренировки футболисты провели встречу с детьми 8-16 лет. По инициативе Андрея Пятова игроки пообщались с детьми из клиники Охматдет, которые восстанавливаются после тяжелых операций.

Вечером сборная проведет еще одну тренировку.

Матч против Финляндии состоится 9 октября.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    elPadrino
    elPadrino, 05.10.2021 16:25
    0
    Браво,Пятов!!!
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 05.10.2021 16:00
    +2
    Holiday, 05.10.2021 15:56
    Ещё надо в дом престарелых заехать с подарками. Ведь там тоже смотрят футбол.
    Можно. Хороший ход был бы
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 05.10.2021 15:56
    +3
    Ещё надо в дом престарелых заехать с подарками. Ведь там тоже смотрят футбол.
    Ссылка
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