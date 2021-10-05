ФОТО. 24 игрока сборной Украины провели тренировку и встретились с детьми

Сегодня утром сборная Украины провела первую полноценную тренировку на сборе перед важными матчами отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии.
На сборе работают все 24 игрока, которые прибыли на сбор. Последним приехал Игорь Харатин, который вчера не успел на восстановительное занятие.
После тренировки футболисты провели встречу с детьми 8-16 лет. По инициативе Андрея Пятова игроки пообщались с детьми из клиники Охматдет, которые восстанавливаются после тяжелых операций.
Вечером сборная проведет еще одну тренировку.
Матч против Финляндии состоится 9 октября.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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