Катерина Козлова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого октября украинская теннисистка Катерина Козлова (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В финале отбора украинка, посеянная под 15-м номером, сразится против Жасмин Паолини из Италии (№63 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №8. Время начала матча – 21:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА