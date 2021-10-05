Катерина Козлова – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого октября украинская теннисистка Катерина Козлова (№136 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В финале отбора украинка, посеянная под 15-м номером, сразится против Жасмин Паолини из Италии (№63 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №8. Время начала матча – 21:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
Источник — Sport.ua
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