Операция не потребуется. Доминик Тим обрадовал своих болельщиков

Один из лучших теннисистов мира вскоре может возобновить тренировки

  • 05.10.2021 14:19
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Операция не потребуется. Доминик Тим обрадовал своих болельщиков
© Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим обрадовал своих болельщиков, сообщив, что ему не потребуется операция на локте.
 
Отметим, что в июне спортсмен получил травму кисти правой руки и с тех пор не выступал.
 
«У меня очень хорошие новости: мне не нужна операция. С запястьем ситуация стабильная, оно постепенно заживает. В ближайшие недели я буду делать разные упражнения, чтобы укрепить его и сделать более гибким.
 
Я сделаю все возможное, буду двигаться шаг за шагом, чтобы как можно лучше подготовиться к возвращению в теннис. Я давно не прикасался к ракетке и очень по ней скучаю», – заявил Тим в видеообращении.

Источник — Sport.ua

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