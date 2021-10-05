Операция не потребуется. Доминик Тим обрадовал своих болельщиков

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим обрадовал своих болельщиков, сообщив, что ему не потребуется операция на локте.
Отметим, что в июне спортсмен получил травму кисти правой руки и с тех пор не выступал.
«У меня очень хорошие новости: мне не нужна операция. С запястьем ситуация стабильная, оно постепенно заживает. В ближайшие недели я буду делать разные упражнения, чтобы укрепить его и сделать более гибким.
Я сделаю все возможное, буду двигаться шаг за шагом, чтобы как можно лучше подготовиться к возвращению в теннис. Я давно не прикасался к ракетке и очень по ней скучаю», – заявил Тим в видеообращении.
Good news! pic.twitter.com/pKyHjSdtwE— Dominic Thiem (@ThiemDomi) October 4, 2021
Источник — Sport.ua
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