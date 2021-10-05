Колос проведет товарищеский матч со своей молодежью

В среду, 6 октября, футболисты «Колоса» возобновят подготовку к поединку 11 тура чемпионата УПЛ с «Днепром-1», который состоится 16 октября.

«Колос» октябрьскую паузу в чемпионате УПЛ, вызванную участием национальной сборной Украины в отборочных матчах чемпионата мира, заполнит спаррингом со своим молодежным составом. Скорее всего, он пройдет 10 октября.

Руководство клуба полностью доверяет исполняющему обязанности главного тренера «Колоса» Сергею Кузнецову, несмотря на то, что «Колос» под его руководством выступает пока с переменным успехом (две победы и два поражения).

Футболисты «Колоса» занимают в чемпионате УПЛ 11-е место, набрав 11 очков и имея одну игру в запасе.