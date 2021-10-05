Манчестер Юнайтед интересуется хавбеком Интера

Английский клуб может подписать Марцело Брозовича

  • 05.10.2021 12:46
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Манчестер Юнайтед интересуется хавбеком Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» нацелился на 28-летнего опорного полузащитника миланского «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозовича.

«Красные дьяволы» считаю, что Брозович сможет заменить французского хавбека Поля Погба, чей контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

Брозович защищает цвета «Интера» после перехода из загребского «Динамо» летом 2016 года за €5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за миланскую команду 9 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €40 миллионов.

Источник — Calciomercato

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