Манчестер Юнайтед интересуется хавбеком Интера

Английский «Манчестер Юнайтед» нацелился на 28-летнего опорного полузащитника миланского «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозовича.

«Красные дьяволы» считаю, что Брозович сможет заменить французского хавбека Поля Погба, чей контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

Брозович защищает цвета «Интера» после перехода из загребского «Динамо» летом 2016 года за €5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за миланскую команду 9 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €40 миллионов.