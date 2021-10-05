Реал не хочет платить €150 миллионов за Нуньеса

Мадридский «Реал» не собирается активировать опцию контракта 22-летнего нападающего «Бенфики» и сборной Уругвая Дарвина Нуньеса, которая позволяет выкупить контракт игрока за €150 миллионов.

В «Реале» считают такую цену на футболиста слишком высокой.

Отказ «Реала» от трансфера может дать зеленый свет другим европейским топ-клубам. Дарвином интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Нуньес защищает цвета «Бенфики» с сентября 2020 года после перехода из испанской «Альмерии» за €24 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за португальскую команду 8 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей.

Контракт Нуньеса с «Бенфикой» рассчитан до лета 2025 года.