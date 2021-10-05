ПСЖ нужен форвард Наполи

Парижский ПСЖ наблюдает за 30-летним форвардом «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье.
Текущий контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2022 года, и Лоренцо пока не спешит его продлевать. Если переговоры с игроком не увенчаются успехом, «Наполи» постарается продать его в январе.
Инсинье — воспитанник «Наполи». В текущем сезоне Лоренцо провел за неаполитанский клуб 9 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €48 миллионов.
Источник — Le 10 Sport
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