ВИДЕО. Обзор Динамо – Шахтер, скандал с Селезневым и кризис в Мадриде

Youtube канал SportUA LIVE разбирает украинское класико, по итогу которого между грандами сохранилось трехочковое расстояние в турнирной таблице, а также другие главные новости минувшего уик-энда.

Очередной скандал с Селезневым в УПЛ, плевок в Гвардиолу в Ливерпуле и кризис в стане «Королевского клуба». Об этом и многом другом смотрите в видеодайджесте SportUA LIVE.