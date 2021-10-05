ВИДЕО. Обзор Динамо – Шахтер, скандал с Селезневым и кризис в Мадриде

Главные новости минувшего уик-энда в видеодайджесте

  • 05.10.2021 10:45
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ВИДЕО. Обзор Динамо – Шахтер, скандал с Селезневым и кризис в Мадриде
© ФК Шахтер

Youtube канал SportUA LIVE разбирает украинское класико, по итогу которого между грандами сохранилось трехочковое расстояние в турнирной таблице, а также другие главные новости минувшего уик-энда.

Очередной скандал с Селезневым в УПЛ, плевок в Гвардиолу в Ливерпуле и кризис в стане «Королевского клуба». Об этом и многом другом смотрите в видеодайджесте SportUA LIVE.

Источник — Sport.ua

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