ВИДЕО. Обзор Динамо – Шахтер, скандал с Селезневым и кризис в Мадриде

Youtube канал SportUA LIVE разбирает украинское класико, по итогу которого между грандами сохранилось трехочковое расстояние в турнирной таблице, а также другие главные новости минувшего уик-энда.
Очередной скандал с Селезневым в УПЛ, плевок в Гвардиолу в Ливерпуле и кризис в стане «Королевского клуба». Об этом и многом другом смотрите в видеодайджесте SportUA LIVE.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.