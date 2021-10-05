Сергей КРИВЦОВ: «Азы футбола в меня закладывали еще в прошлом столетии»

30-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился мнением о роли защитника в современном футболе.
«За последние 10 лет роль защитника изменилась. Количество требуемых скиллов умножилось на два.
Страшно сказать, но азы футбола в меня закладывали еще в прошлом столетии. Тогда задача была сугубо оборонительной, сегодня ты можешь влиять на исход игры. Обязан участвовать и в атакующих действиях.
На ваш взгляд, какие сейчас основные задачи защитника? И чем защитник ХХ века отличается от защитника сегодня?», — написал Сергей.
В текущем сезоне Кривцов провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Источник — Instagram
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