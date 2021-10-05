Сергей КРИВЦОВ: «Азы футбола в меня закладывали еще в прошлом столетии»

Футболист «Шахтера» поделился мнением о роли защитника в современной игре

  • 05.10.2021 10:37
  • 295 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «Азы футбола в меня закладывали еще в прошлом столетии»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

30-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился мнением о роли защитника в современном футболе.

«За последние 10 лет роль защитника изменилась. Количество требуемых скиллов умножилось на два.

Страшно сказать, но азы футбола в меня закладывали еще в прошлом столетии. Тогда задача была сугубо оборонительной, сегодня ты можешь влиять на исход игры. Обязан участвовать и в атакующих действиях.

На ваш взгляд, какие сейчас основные задачи защитника? И чем защитник ХХ века отличается от защитника сегодня?», — написал Сергей.

В текущем сезоне Кривцов провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Вася Чіпа
    Вася Чіпа, 05.10.2021 11:54
    0
    Але так і не заклали.
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