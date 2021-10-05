Андрей ПЯТОВ: «Финляндия за последние несколько лет подняла свой уровень»

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о ближайшем сопернике нашей национальной команды в отборе на ЧМ-2022, сборной Финляндии.
Финляндия - крепкая, хорошая команда, которая за последние пару лет действительно подняла свой уровень. У них есть свои местные звезды, к которым нужно отнестись со вниманием. В целом, они хорошая команда. Эту игру надо выигрывать что им, что нам. Поэтому я думаю, будет хороший матч, - сказал Пятов.
Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября наша главная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.
Источник — Футбол 1/2/3
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