Андрей ПЯТОВ: «Финляндия за последние несколько лет подняла свой уровень»

Вратарь сборной Украины высказался о ближайшем сопернике

  • 05.10.2021 11:00
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  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Финляндия за последние несколько лет подняла свой уровень»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о ближайшем сопернике нашей национальной команды в отборе на ЧМ-2022, сборной Финляндии.

Финляндия - крепкая, хорошая команда, которая за последние пару лет действительно подняла свой уровень. У них есть свои местные звезды, к которым нужно отнестись со вниманием. В целом, они хорошая команда. Эту игру надо выигрывать что им, что нам. Поэтому я думаю, будет хороший матч, - сказал Пятов.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября наша главная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 11:24
    -1
    ну да, скоро и сан марино проиграть будет не зазорно.
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