Сергей КОВАЛЕЦ: «Не вызвали Малиновского? За результат отвечает тренер»

Сборная Украины начала сбор, приуроченный к двум матчам отборочного турнира ЧМ-2022 — со сборными Финляндии (9 октября — на выезде) и Боснией и Герцеговиной (12 октября — дома). Ожиданиями от поединков поделился известный украинский тренер Сергей Ковалец.
— Как вы оцените работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в сентябрьских матчах?
— Самые важные поединки национальной команды под руководством этого наставника впереди.
— Назовите тройку лучших футболистов сине-желтых в поединках с Казахстаном и Францией.
— Если бы сборная Украины добыла в этих матчах победы, то можно было называть, а так есть, куда стремиться. Нашу команду ждут три финала, вот после них и сделаем выводы.
— Кто, наш взгляд, является главным конкурентом сборной Украины в борьбе за второе место в группе?
— Считаю, что Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан имеют приблизительно одинаковые шансы на второе место. Для «сине-желтых» же с психологической точки зрения очень важно выиграть в Финляндии. Победа всегда добавляет уверенности, особенно на выезде. Потом может быть легче в домашнем матче с боснийцами. Тем более, что встреча пройдет в фартовом для нас Львове.
— Сколько очков возьмет наша национальная команда в октябрьских матчах с финнами и боснийцами?
— Все понимают, что нам нужен максимум. К этому нужно стремиться. И главное, что это реально.
— Как вы прокомментируете невызов Руслана Малиновского на предстоящий сбор?
— Об этом много в последнее время говорилось. Что сказать? За результат отвечает главный тренер. Это его право, и на этом точка.
Источник — zbirna.com
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