Положение Пике в Барселоне под угрозой

Футболиста игнорируют в раздевалке из-за его близких отношений с президентом клуба Лапортой

  • 05.10.2021 09:14
  • 1791 просмотр
  • 1 комментарий
Положение Пике в Барселоне под угрозой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Положение 34-летнего испанского центрального защитника Жерара Пике в «Барселоне» находится под угрозой. Тесные отношения футболиста с президентом клуба Жоаном Лапортой негативно сказываются на его контактах с остальной командой.

Сообщается, что Пике фактически находится в изоляции в команде Рональда Кумана. Жерар может быть вынужден искать другое место продолжения карьеры, если он не решит повесить бутсы на гвоздь.

В текущем сезоне Пике провел за «Барселону» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт игрока с «блаугранас» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Жерара составляет €10 миллионов.

Источник — Sport.es

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    UPL
    online
    UPL, 05.10.2021 09:45
    -1
    Забарвного і Матвієнко в Барсу! Гірше точно не буде))) Дешево і сердито!
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