Положение Пике в Барселоне под угрозой

Положение 34-летнего испанского центрального защитника Жерара Пике в «Барселоне» находится под угрозой. Тесные отношения футболиста с президентом клуба Жоаном Лапортой негативно сказываются на его контактах с остальной командой.
Сообщается, что Пике фактически находится в изоляции в команде Рональда Кумана. Жерар может быть вынужден искать другое место продолжения карьеры, если он не решит повесить бутсы на гвоздь.
В текущем сезоне Пике провел за «Барселону» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Контракт игрока с «блаугранас» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Жерара составляет €10 миллионов.
Источник — Sport.es
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