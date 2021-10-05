Положение Пике в Барселоне под угрозой

Положение 34-летнего испанского центрального защитника Жерара Пике в «Барселоне» находится под угрозой. Тесные отношения футболиста с президентом клуба Жоаном Лапортой негативно сказываются на его контактах с остальной командой.

Сообщается, что Пике фактически находится в изоляции в команде Рональда Кумана. Жерар может быть вынужден искать другое место продолжения карьеры, если он не решит повесить бутсы на гвоздь.

В текущем сезоне Пике провел за «Барселону» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт игрока с «блаугранас» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Жерара составляет €10 миллионов.