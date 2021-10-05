ВПК-Агро отчислил двоих футболистов

«ВПК-Агро» отказался от услуг голкипера Ильи Караващенко, арендованного в межсезонье у «Десны», и флангового полузащитника Ярослава Плечия, который летом пришел на правах свободного агента из «Кристалла».

20-летний Караващенко так и не успел дебютировать за «ВПК-Агро» в официальном матче.

22-летний Плечий сыграл за зелено-белых в 1-м туре против «Кремня» (0:2), когда был заменен за несколько минут до перерыва, и больше на поле не выходил.

«ВПК-Агро» после 11 туров чемпионата имеет в своем активе 9 очков и занимает 14-е место в Первой лиге. В среду команда Александра Грицая встретится в Житомире с «Полесьем».