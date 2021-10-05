Украинский полузащитник клуба СИК Денис Олейник забил гол в матче чемпионата Финляндии против команды ХИК (3:2).

На 86-й минуте встречи Олейник сравнял счет в матче (2:2), хладнокровно реализовав пенальти. После этого его команда сумела вырвать победу.

В текущем сезоне 2021 года Олейник отыграл 29 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.

ВИДЕО. 8-й гол в сезоне. Денис Олейник забил важный мяч в Финляндии