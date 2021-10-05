Украинский полузащитник клуба СИК Денис Олейник забил гол в матче чемпионата Финляндии против команды ХИК (3:2).
На 86-й минуте встречи Олейник сравнял счет в матче (2:2), хладнокровно реализовав пенальти. После этого его команда сумела вырвать победу.
В текущем сезоне 2021 года Олейник отыграл 29 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.
ВИДЕО. 8-й гол в сезоне. Денис Олейник забил важный мяч в Финляндии
MAALI ⚽️— Veikkausliiga (@Veikkausliiga) October 3, 2021
Töölössä ei lakkaa tapahtumasta!
Denis Oliinyk yhdestätoistametristä 2–2 🇺🇦#HJKSJK pic.twitter.com/4oFgRBBG9E
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.