ВИДЕО. 8-й гол в сезоне. Денис Олейник забил важный мяч в Финляндии

Украинцу сравнял счет в матче, хладнокровно реализовав пенальти

  • 05.10.2021 00:57
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ВИДЕО. 8-й гол в сезоне. Денис Олейник забил важный мяч в Финляндии
© СИК. Денис Олейник

Украинский полузащитник клуба СИК Денис Олейник забил гол в матче чемпионата Финляндии против команды ХИК (3:2).

На 86-й минуте встречи Олейник сравнял счет в матче (2:2), хладнокровно реализовав пенальти. После этого его команда сумела вырвать победу.

В текущем сезоне 2021 года Олейник отыграл 29 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.

ВИДЕО. 8-й гол в сезоне. Денис Олейник забил важный мяч в Финляндии

Источник — Sport.ua

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