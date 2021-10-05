Он подходит для сборной Бразилии. Луческу похвалил хавбека Шахтера

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу похвалил полузащитника «Шахтера» Алана Патрика после матча против донецкой команды (0:0) в 10-м туре УПЛ:

«Что касается игроков «Шахтера», по моему мнению, лучшим в матче был Алан Патрик. Считаю, что он заслуживает вызов в сборную Бразилии, так же, как раньше вызывались в сборную бразильцы из «Шахтера».

Я говорю не как тренер «Динамо», а как человек, который любит и знает футбол. Он заслуживает этого, ведь стабильно сейчас играет. В свое время ему было трудно пробиться в основу. Но благодаря президенту «Шахтера» Ринату Ахметову он остался в команде и стал очень хорошим футболистом».

Напомним, «Динамо» и «Шахтер» сыграли в нулевую ничью в украинском классическом дерби.