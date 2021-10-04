Кубок Билли Джин Кинг. Известны составы на финал

С 1 по 6 ноября в Праге пройдет финал Кубка Билли Джин Кинг, бывшего Кубка Федерации. Стали известны составы всех команд-участниц:
Группа А:
Франция (1): Каролин Гарсия, Ализе Корне, Клара Бурель, Фиона Ферро.
ФТР: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова.
Канада: Лейла Фернандес, Ребека Марино, Франсуаза Абанда, Габриэла Дабровски.
Группа B:
Австралия (2): Айла Томлянович, Астра Шарма, Сторм Сандерс, Эллен Перес, Оливия Гадецки.
Беларусь: Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Юлия Готовко, Лидия Морозова.
Бельгия: Элизе Мертенс, Элисон ван Эйтванк, Грет Миннен, Марина Заневская, Кирстен Флипкенс.
Группа С:
США (3): Джессика Пегула, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Коко Вандевей, Кэролайн Доулхайд.
Испания: Гарбинье Мугуруса, Паула Бадоса, Сара Соррибес-Тормо, Нурия Паррисас-Диас, Карла Суарес-Наварро.
Словакия: Анна-Каролина Шмидлова, Кристина Кучова, Виктория Кужмова, Ребекка Шрамкова, Тереза Михаликова.
Группа D:
Чехия (4): Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Луция Градецка.
Германия: Анжелик Кербер, Андреа Петкович, Анна-Лена Фридсам, Юле Нимайер, Настасья Шунк.
Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Виктория Голубич, Штефани Фёгеле.
Источник — Sport.ua
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