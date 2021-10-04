Кубок Билли Джин Кинг. Известны составы на финал

Решающая стадия пройдет в ноябре в Праге

  • 04.10.2021 22:14
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Кубок Билли Джин Кинг. Известны составы на финал

С 1 по 6 ноября в Праге пройдет финал Кубка Билли Джин Кинг, бывшего Кубка Федерации. Стали известны составы всех команд-участниц:

Группа А:

Франция (1): Каролин Гарсия, Ализе Корне, Клара Бурель, Фиона Ферро.

ФТР: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова.

Канада: Лейла Фернандес, Ребека Марино, Франсуаза Абанда, Габриэла Дабровски.

Группа B:

Австралия (2): Айла Томлянович, Астра Шарма, Сторм Сандерс, Эллен Перес, Оливия Гадецки.

Беларусь: Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Юлия Готовко, Лидия Морозова.

Бельгия: Элизе Мертенс, Элисон ван Эйтванк, Грет Миннен, Марина Заневская, Кирстен Флипкенс.

Группа С:

США (3): Джессика Пегула, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Коко Вандевей, Кэролайн Доулхайд.

Испания: Гарбинье Мугуруса, Паула Бадоса, Сара Соррибес-Тормо, Нурия Паррисас-Диас, Карла Суарес-Наварро.

Словакия: Анна-Каролина Шмидлова, Кристина Кучова, Виктория Кужмова, Ребекка Шрамкова, Тереза Михаликова.

Группа D:

Чехия (4): Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Луция Градецка.

Германия: Анжелик Кербер, Андреа Петкович, Анна-Лена Фридсам, Юле Нимайер, Настасья Шунк.

Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Виктория Голубич, Штефани Фёгеле.

Источник — Sport.ua

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