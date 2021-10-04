Виктор ЛЕОНЕНКО: «После окончания карьеры я не спился»

51-летний бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко заявил, что слухи о его пристрастии к спиртным напиткам очень преувеличены.

«После окончания карьеры я не спился. Я вообще не так много пил, как многие говорили», — отметил Леоненко.

Последним профессиональным клубом Леоненко было «Закарпатье», цвета которого он защищал с 2000 по 2002 годы.