Виктор ЛЕОНЕНКО: «После окончания карьеры я не спился»

51-летний бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко заявил, что слухи о его пристрастии к спиртным напиткам очень преувеличены.
«После окончания карьеры я не спился. Я вообще не так много пил, как многие говорили», — отметил Леоненко.
Последним профессиональным клубом Леоненко было «Закарпатье», цвета которого он защищал с 2000 по 2002 годы.
Источник — Футбол 1/2/3
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