Виктор ЛЕОНЕНКО: «После окончания карьеры я не спился»

Бывший нападающий «Динамо» считает, что слухи о его пристрастии к спиртному преувеличены

  • 04.10.2021 18:35
  • 1498 просмотров
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «После окончания карьеры я не спился»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

51-летний бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко заявил, что слухи о его пристрастии к спиртным напиткам очень преувеличены.

«После окончания карьеры я не спился. Я вообще не так много пил, как многие говорили», — отметил Леоненко.

Последним профессиональным клубом Леоненко было «Закарпатье», цвета которого он защищал с 2000 по 2002 годы.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
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    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 04.10.2021 19:10
    0
    Тут не поспориш. Варто подивитися на зовнішність Мілевського (35 років) - одутлувата синюшна пика, і Леоненка (51 рік) - нормальний колір обличчя, цвітуща фізіономія - і все стане зрозуміло.
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 19:08
    -1
    Короче коты Леона знают больше. Шерсть у котов не подымалась при виде бухого Леона, значит пил не так много
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    Jinx1991
    Jinx1991, 04.10.2021 18:54
    -1
    Конечно, ты спился еще во время "карьеры"
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    cooperchack
    cooperchack, 04.10.2021 18:46
    0
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