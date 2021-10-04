Николай ШАПАРЕНКО: «В дерби постоянно все «кусают»

23-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поделился впечатлениями от пребывания в сборной Украины.

– Да, выспался, все хорошо. Сегодня будет восстановительная тренировка. Уже всеми силами готовимся в сборной, целенаправленно готовимся к играм.

– Вас вчера за ногу «укусили» — как нога, все хорошо?

– Да, все хорошо. Это — дерби, постоянно все «кусают», это часть футбола.

– Как в сборной празднуют день рождения?

– Не знаю, наверное, ребята сделают коридор — спинку мне помассажируют.

– А торт?

– Не знаю. Это от повара зависит. Я уже получил свой торт.