Николай ШАПАРЕНКО: «В дерби постоянно все «кусают»

Футболист «Динамо» получил небольшое повреждение в матче с «Шахтером»

  • 04.10.2021 18:14
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Николай ШАПАРЕНКО: «В дерби постоянно все «кусают»
© Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поделился впечатлениями от пребывания в сборной Украины.

– Да, выспался, все хорошо. Сегодня будет восстановительная тренировка. Уже всеми силами готовимся в сборной, целенаправленно готовимся к играм.

– Вас вчера за ногу «укусили» — как нога, все хорошо?
– Да, все хорошо. Это — дерби, постоянно все «кусают», это часть футбола.

– Как в сборной празднуют день рождения?
– Не знаю, наверное, ребята сделают коридор — спинку мне помассажируют.

– А торт?
– Не знаю. Это от повара зависит. Я уже получил свой торт.

Источник — Трибуна

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