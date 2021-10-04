Николай ШАПАРЕНКО: «В дерби постоянно все «кусают»

23-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поделился впечатлениями от пребывания в сборной Украины.
– Да, выспался, все хорошо. Сегодня будет восстановительная тренировка. Уже всеми силами готовимся в сборной, целенаправленно готовимся к играм.
– Вас вчера за ногу «укусили» — как нога, все хорошо?
– Да, все хорошо. Это — дерби, постоянно все «кусают», это часть футбола.
– Как в сборной празднуют день рождения?
– Не знаю, наверное, ребята сделают коридор — спинку мне помассажируют.
– А торт?
– Не знаю. Это от повара зависит. Я уже получил свой торт.
Источник — Трибуна
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