ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал экс-защитника ПСЖ и Тоттенхэма

«Вильярреал» официально сообщил о подписании на правах свободного агента флангового защитника Сержа Орье. Контракт с 28-летним ивуарийцем подписан на два года с опцией продления еще на год.

Предыдущим клубом Орье был «Тоттенхэм», цвета которого он защищал в 2017 – 2021 годы. До этого защитник выступал за «Ланс», «Тулузу» и ПСЖ.

Также на счету Орье 70 матчей и 3 гола за сборную Кот д’Ивуара. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.