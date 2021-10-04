ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал экс-защитника ПСЖ и Тоттенхэма

Серж Орье продолжит карьеру в Испании

  • 04.10.2021 18:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал экс-защитника ПСЖ и Тоттенхэма
© ФК Вильярреал

«Вильярреал» официально сообщил о подписании на правах свободного агента флангового защитника Сержа Орье. Контракт с 28-летним ивуарийцем подписан на два года с опцией продления еще на год.

Предыдущим клубом Орье был «Тоттенхэм», цвета которого он защищал в 2017 – 2021 годы. До этого защитник выступал за «Ланс», «Тулузу» и ПСЖ.

Также на счету Орье 70 матчей и 3 гола за сборную Кот д’Ивуара. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

Источник — ФК Вильярреал

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