Реал интересуется экс-игроком Барселоны

18-летний воспитанник каталонской «Барселоны» Илайш Мориба, который ныне защищает цвета «Лейпцига», может перейти в мадридский «Реал». «Сливочные» активно интересуются футболистом.

Мориба перешел в «Лейпциг» минувшим летом за €16 миллионов. Футболист провел за немецкую команду всего один матч в Бундеслиге.

Контракт Мориба с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.