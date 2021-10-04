Реал интересуется экс-игроком Барселоны

18-летний воспитанник каталонской «Барселоны» Илайш Мориба, который ныне защищает цвета «Лейпцига», может перейти в мадридский «Реал». «Сливочные» активно интересуются футболистом.
Мориба перешел в «Лейпциг» минувшим летом за €16 миллионов. Футболист провел за немецкую команду всего один матч в Бундеслиге.
Контракт Мориба с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.
Источник — DefensaCentral
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