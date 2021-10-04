Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Интером Шахтер удивил»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о поединке «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Обе команды играли в умный футбол. «Интер» в прошлом сезоне был сильнее чем этот, потому и цифры разные, реально сильнее. Сегодняшний «Шахтер» удивил. Обе команды играли умно, если бы не эта концовка, когда Пятов два раза спас. Качество Лиги чемпионов вот эти две команды явно показали», — считает Леоненко.