Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Интером Шахтер удивил»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о поединке «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.
«Обе команды играли в умный футбол. «Интер» в прошлом сезоне был сильнее чем этот, потому и цифры разные, реально сильнее. Сегодняшний «Шахтер» удивил. Обе команды играли умно, если бы не эта концовка, когда Пятов два раза спас. Качество Лиги чемпионов вот эти две команды явно показали», — считает Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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