Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Интером Шахтер удивил»

Специалист поделился мнением о поединке Лиги чемпионов (0:0)

  • 04.10.2021 16:46
  • 559 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Интером Шахтер удивил»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о поединке «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Обе команды играли в умный футбол. «Интер» в прошлом сезоне был сильнее чем этот, потому и цифры разные, реально сильнее. Сегодняшний «Шахтер» удивил. Обе команды играли умно, если бы не эта концовка, когда Пятов два раза спас. Качество Лиги чемпионов вот эти две команды явно показали», — считает Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
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    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 04.10.2021 17:42
    0
    Якщо порівнювати минулу гру 0:0 коли шахтар грав на відбій то реально цей раз здивував. Але таким шахтар і повинен бути
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 17:19 (изменен)
    0
    Витька с самого утра не может угомониться. Интер да Интер. За будете вы об этом Интер после приезда с Милана, Витек
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    sergej55
    sergej55, 04.10.2021 17:17
    +3
    Леон проснулся после бухла и увидел окончяние игры.
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