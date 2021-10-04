Виктор ВАЦКО: «Ни одна украинская команда не обыграет Баварию»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями о поражении киевского «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (0:5) в Лиге чемпионов.

«Как играть, если ты, в среднем, через восемь передач теряешь мяч. Команды кардинально разного уровня. Когда ты откровенный аутсайдер — ты должен выжимать из своих моментов максимум, потому что априори у тебя моментов много не будет. Одна единственная образцовая, прекрасная контратака «Динамо» — это как раз была контратака, которая закончилась ударом де Пены. «Бавария» будет фаворитом Лиги Чемпионов. Ни одна украинская команда не обыграет ее», — считает Вацко.