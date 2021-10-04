Виктор ВАЦКО: «Ни одна украинская команда не обыграет Баварию»

Мюнхенский клуб — фаворит Лиги чемпионов, уверен эксперт

  • 04.10.2021 16:08
  • 926 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ВАЦКО: «Ни одна украинская команда не обыграет Баварию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями о поражении киевского «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (0:5) в Лиге чемпионов.

«Как играть, если ты, в среднем, через восемь передач теряешь мяч. Команды кардинально разного уровня. Когда ты откровенный аутсайдер — ты должен выжимать из своих моментов максимум, потому что априори у тебя моментов много не будет. Одна единственная образцовая, прекрасная контратака «Динамо» — это как раз была контратака, которая закончилась ударом де Пены. «Бавария» будет фаворитом Лиги Чемпионов. Ни одна украинская команда не обыграет ее», — считает Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 04.10.2021 17:17
    0
    ..."Когда ты откровенный аутсайдер..." (с)
    Знатно Виктор потроллил лузеров ДКГ
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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 04.10.2021 16:40
    +4
    Що навіть Агробізнес не обіграє? Що серйозно? Ну ти Вацько прямо "Гігант думки", усім експертам експерт. Це ж ніхто крім тебе навіть подумати не міг, що Баварію жодна з українських команд не зможе обіграти....
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