Виктор ВАЦКО: «Ни одна украинская команда не обыграет Баварию»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями о поражении киевского «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (0:5) в Лиге чемпионов.
«Как играть, если ты, в среднем, через восемь передач теряешь мяч. Команды кардинально разного уровня. Когда ты откровенный аутсайдер — ты должен выжимать из своих моментов максимум, потому что априори у тебя моментов много не будет. Одна единственная образцовая, прекрасная контратака «Динамо» — это как раз была контратака, которая закончилась ударом де Пены. «Бавария» будет фаворитом Лиги Чемпионов. Ни одна украинская команда не обыграет ее», — считает Вацко.
Источник — Футбол 1/2/3
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