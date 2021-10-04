Денис ШОСТАК: «Мариуполю пока не везет»

Футболист мариупольской команды рассказал о поражении от «Руха» (0:2)

  • 04.10.2021 14:52
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Денис ШОСТАК: «Мариуполю пока не везет»
© ФК Мариуполь. Денис Шостак

В матче 10-го тура Премьер-лиги «Мариуполь» на своем поле принимал «Рух». Матч завершился победой львовян со счетом 2:0. После игры полузащитник «Мариуполя» Денис Шостак ответил на вопросы журналистов.

— Денис, у тебя, наверное, был лучший момент в матче. Почему не удалось забить?
— Был прострел, я сыграл на опережение, но, к сожалению, не попал в ворота.

— Ты вышел на замену в перерыве. Каково это — выходить на замену при счете 0:2?
— Мы выходили, чтобы усилить игру. Должны были больше играть на атаку. И во втором тайме, считаю, что команда много играла на атаку. Но забить не получилось.

— «Мариуполь» — одна из самых молодых команд не только в Украине, но и в Европе. И многие выступление команды в нынешнем сезоне списывают на отсутствие опыта.
— Нам пока не везет. Надеюсь, в следующих играх мы докажем, что мы сильная команда.

— Сейчас пауза на игры сборной. Она пойдет на пользу команде, или наоборот, лучше бы были игры?
— Конечно. Мы проведем работу над своими ошибками и, думаю, к следующей игре будем лучше готовы.

— Ваша команда долго ждала этой игры. Практически месяц вы играли на выезде. И сегодня, несмотря на холод и позднее начало матча, у команды была хорошая поддержка.
— Мы очень благодарны тем болельщикам, которые сегодня пришли на стадион. Надеюсь, в следующих играх они также будут нас поддерживать, а мы в свою очередь постараемся порадовать их.

Источник — ФК Мариуполь

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