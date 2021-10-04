Моуриньо установил рекорд чемпионата Италии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо установил рекорд Серии А.

Как сообщает Opta, команды португальского тренера не проигрывают на своем поле в чемпионате Италии в 42 матчах подряд. Ему удалось достичь такого показателя с учетом периода работы в миланском «Интере» с 2008 по 2010 год.

Предыдущий рекорд принадлежал Массимилиано Аллегри, который с «Ювентусом» не проигрывал в домашних матчах Серии А с сентября 2015-го по сентябрь 2017-го года.

Напомним, в 7-м туре Серии А «Рома» уверенно обыграла «Эмполи» (2:0).