Моуриньо установил рекорд чемпионата Италии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо установил рекорд Серии А.
Как сообщает Opta, команды португальского тренера не проигрывают на своем поле в чемпионате Италии в 42 матчах подряд. Ему удалось достичь такого показателя с учетом периода работы в миланском «Интере» с 2008 по 2010 год.
Предыдущий рекорд принадлежал Массимилиано Аллегри, который с «Ювентусом» не проигрывал в домашних матчах Серии А с сентября 2015-го по сентябрь 2017-го года.
Напомним, в 7-м туре Серии А «Рома» уверенно обыграла «Эмполи» (2:0).
Источник — Opta
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