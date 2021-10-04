Моуриньо установил рекорд чемпионата Италии

Португальский тренер не проигрывает дома уже в 42-х матчах подряд

  • 04.10.2021 10:58
  • 935 просмотров
  • 0 комментариев
Моуриньо установил рекорд чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо установил рекорд Серии А.

Как сообщает Opta, команды португальского тренера не проигрывают на своем поле в чемпионате Италии в 42 матчах подряд. Ему удалось достичь такого показателя с учетом периода работы в миланском «Интере» с 2008 по 2010 год.

Предыдущий рекорд принадлежал Массимилиано Аллегри, который с «Ювентусом» не проигрывал в домашних матчах Серии А с сентября 2015-го по сентябрь 2017-го года.

Напомним, в 7-м туре Серии А «Рома» уверенно обыграла «Эмполи» (2:0).

Источник — Opta

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности